Famur spodziewa się co najmniej 80 mln zł ze sprzedaży nieruchomości non-core

"Bardzo istotną częścią procesu dezinwestycyjnej jest projekt sprzedaży nieruchomości 'niekorowych', zarówno ze struktur Famuru, jak i integrowanego Kopeksu, które przenieśliśmy do spółki De Estate, którą w tej chwili przeznaczyliśmy do dezinwestycji. Jesteśmy w trakcie projektu przetargowego, czekamy na jego rozstrzygnięcie" - powiedział Bendzera podczas konferencji prasowej.

Oprócz tego spółka ma nieruchomości, których dotąd nie udało się przenieść do De Estate. W miarę, jak ich stan prawny będzie regulowany, będą one przeznaczane do zbycia.