Famur spodziewa się ograniczenia liczby nowych inwestycji w sektorze wydobywczym

"Mimo oczekiwanego stabilnego popytu na węgiel w długiej perspektywie, należy mieć na uwadze, że inwestycje w branży wydobywczej charakteryzują się cyklicznością. Po okresie realizacji dużej liczby projektów inwestycyjnych rozpisanych jeszcze w 2018 i na początku 2019 roku, w 2020 spodziewamy się spowolnienia oraz ograniczenia liczby nowych inwestycji. Obserwujemy, że spadające od dłuższego czasu ceny węgla na światowych rynkach, utrzymujące się spadki ceny gazu oraz naciski na neutralność klimatyczną przekładają się na zmniejszającą się liczbę postępowań ofertowych zarówno w Polsce, jak i za granicą" - napisał Bendzera w liście załączonym do raportu rocznego.

Na rynku krajowym liczba ogłaszanych nowych przetargów będzie dodatkowo zależeć od rosnących cen uprawnień do emisji CO2 oraz wdrażania założeń "Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030", przewidującego systematyczny spadek udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej z obecnych ok. 77% (łączna wartość wytwarzanej energii z węgla brunatnego i kamiennego) do poziomu 56-60% w 2030. Na sytuację ekonomiczno-prawną nakłada się również pandemia COVID-19.