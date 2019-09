Famur spodziewa się pozytywnej dynamiki przychodów w II półroczu

Cele Grupy Famur na 2019 to m.in. dalsza aktywizacja eksportu; rozwój zaplecza serwisowego za granicą (potencjalny partner w Turcji); kontynuacja procesu dezinwestycji, w tym spółek niezwiązanych z podstawową działalnością i nieruchomości z których wpływy są szacowane na ok. 80 mln zł; opracowanie dalszych planów dotyczących PTH po dezinwestycji PBSz; kontynuacja procesów akwizycyjnych w obszarze hard rock mining (analiza jednego podmiotu w USA, zakończenie etapu koncepcyjnego do końca roku)

"Nie widzimy zagrożeń dla tej strategii. Za to podejmujemy kroki w kierunku przygotowania się do przyszłej zmiany cyklu koniunkturalnego. Rok 2019 jest dobry koniunkturalnie, ale zmiany dynamiki cen węgla i ewentualne przyszłe obniżki będą weryfikowały zdolność producentów do nowych inwestycji. Można się spodziewać, że II połowa 2020 przyniesie zmniejszoną liczbę projektów inwestycyjnych ze względu na to, że koniunktura może ulec schłodzeniu. Nasze działania mające na celu przygotowanie się na ten okres to dywersyfikacja portfela produktowo i geograficznie oraz optymalizacja struktury wewnętrznej" - wskazał Bendzera.