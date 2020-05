Famur szacuje ok. 40 mln zł oszczędności w br. w wyniku ograniczenia kosztów

"Wprowadziliśmy w wyniku porozumienia ze stroną społeczną m.in ograniczenie wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 20% od maja do końca lipca 2020, podjęliśmy trudną decyzję o likwidacji oddziału w Rybniku i redukcji 204 etatów oraz zmniejszenia 84 etatów w obszarze centralnych funkcji wsparcia w Famur S.A. Obniżka wynagrodzeń oraz zawieszenie systemów premiowych w roku 2020 objęła solidarnie pracowników i zarząd. Powyższe działania powinny przynieść w tym roku ok 40 mln zł oszczędności" - napisał Bendzera w komentarzu do wyników załączonym do raportu kwartalnego.