Famur: TDJ Equity I obejmie pakiet kontrolny akcji Famur Famak

- przeniesienie na emitenta nieodnawialnego limitu według stanu na 31.12.2019 r. w łącznej kwocie ok. 43 mln zł, na gwarancje bankowe już wystawione na rzecz spółek z Grupy Famur Famak (oczekiwany stan na koniec 2020 roku ok. 5 mln zł);

Wstępne szacunkowe wyniki Grupy Famak za okres 12 miesięcy 2019 r.: przychody ok. 260 mln zł; strata brutto na sprzedaży ok. 24 mln zł; strata na działalności operacyjnej ok. 141 mln zł; EBITDA (zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) ok. -127 mln zł; strata netto ok. 141 mln zł.