Famur zainteresowany przejęciami na obszarze UE, w tym podmiotu spoza górnictwa

W lutym 2020 r. spółka powołała wewnętrzny zespół, który zajął się analizą potencjalnej dywersyfikacji biznesowej. Zdefiniowano dziesięć obszarów branżowych, w których Famur będzie poszukiwać potencjalnych akwizycji. Są to: maszyny do przeróbki materiałów, maszyny dla inżynierii lądowej i budownictwa, maszyny i linii do automatycznej produkcji systemów magazynowania, produkcja komponentów lub całych rozwiązań dla energetyki wiatrowej, maszyny do produkcji papieru i opakowań papierowych, tabor i infrastruktura kolejowa, przemysłowe systemy pompowe, maszyny i linie do recyklingu, urządzenia do przesyłu, dystrybucja i magazynowanie energii elektrycznej, maszyny i urządzenia dla eksploatacji złóż offshore.