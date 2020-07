technologie 1 godzinę temu

Far From Home Games chce wejść na New Connect w II kw. 2021 r.

Warszawa, 22.07.2020 (ISBnews) - Far From Home Games zakłada wejście na New Connect w II kwartale 2021 roku, poinformował CEO spółki Andrzej Blumenfeld. Pierwszy projekt Far From Home Games z przewidywanym budżetem produkcyjnym rzędu 5 mln zł nosi roboczą nazwę Oxygen.