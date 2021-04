Fatalna seria Mercator Medical. Akcje dołują kilkanaście procent

Wyniki już nie takie

Z jednej strony można rozumieć obawy inwestorów o to, że zbliżający się koniec pandemii ograniczy zyski spółki i wyniki z 2020 roku mogą być nie do przebicia. Ale to nie wszystko.

Obserwatorzy rynkowi środowy zjazd na akcjach tłumaczą zawodem inwestorów z powodu wstępnych wyników spółki. Zarząd poinformował o wyraźnym spadku zysków kwartał do kwartału. Tłumaczy to m.in. presją cenową wywieraną przez odbiorców rękawic.

Firma szuka nowych możliwości

- Chcemy powołać nową, ale mocno synergiczną działalność i ogłosimy to bardzo niedługo, może w ciągu 2-3 tygodni. Ogłosimy, co nowego zamierzamy robić, jak inwestować. To będzie synergiczne z nami na co najmniej dwóch poziomach - powiedział prezes Wiesław Żyznowski podczas środowej wideokonferencji.