FDA: Podgrzewany tytoń jest 'właściwy dla promocji zdrowia publicznego'

"Dane przedstawione przez firmę [Philip Morris International] pokazują, że wprowadzenie do obrotu tych konkretnych produktów [IQOS] z autoryzowanymi informacjami, może pomóc uzależnionym dorosłym palaczom w odejściu od papierosów i w ograniczeniu ich narażenia na substancje szkodliwe, ale tylko wtedy, kiedy całkowicie zrezygnują oni z papierosów na rzecz tych produktów. FDA będzie ściśle monitorować sposób, w jaki konsumenci korzystają z IQOS. Ważne jest, aby pamiętać, że te produkty nie są bezpieczne, dlatego zwłaszcza osoby niepełnoletnie, które obecnie nie używają wyrobów tytoniowych, nie powinni zaczynać korzystać ani z tych produktów, ani z żadnego innego wyrobu tytoniowego" - skomentował Mitch Zeller, JD, dyrektor Centrum ds. Wyrobów Tytoniowych FDA, cytowany w komunikacie FDA.

Z tego powodu FDA przyznała IQOS status produktu tytoniowego o zmodyfikowanym ryzyku (MRTP) w zakresie "redukcji narażenia użytkowników na substancje szkodliwe i potencjalnie szkodliwe" (tzw. "exposure modification order"). To pierwsze i jedyne urządzenie alternatywne dla papierosów, które może pochwalić się takim statusem.

FDA dopuściła również możliwość informowania pełnoletnich palaczy ze Stanów Zjednoczonych o różnicy między IQOS a papierosami, uznając IQOS za produkt "właściwy dla promocji zdrowia publicznego". We wcześniejszej decyzji z kwietnia 2019 roku, FDA zezwalając na sprzedaż IQOS w USA stwierdziła, że jest to produkt "właściwy dla ochrony zdrowia publicznego". Nie oznacza to jednak, że IQOS jest całkowicie pozbawiony ryzyka.