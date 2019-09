Fed ponownie tnie stopy procentowe. Dla Trumpa wciąż za mało

"Biorąc pod uwagę implikacje globalnej sytuacji w zakresie perspektyw gospodarczych, jak również ograniczoną presję inflacyjną, Komitet postanowił obniżyć docelowy zakres stopy procentowej dla funduszy federalnych do 1,75-2 proc. - poinformował Fed w komunikacie.

Rynki spodziewały się się tego ruchu. Mimo tego, jak pusze The New York Times, decyzja Fed nie uspokaja Donalda Trumpa. Prezydent USA bowiem wciąż naciska na bank centralny obniżył stopy procentowe do zera - a nawet niżej.