Kursy walut. Przygórzewski: prezes FED jedno, rynki swoje

Wczoraj złotówka przekroczyła psychologiczną granicę 4,30 zł za euro. Złoty stracił też względem innych walut. Szczególnie mocno wyskoczył frank szwajcarski. Tutaj powodem było umacnianie się franka względem euro. Przy osłabianiu się złotego względem euro spowodowało to, że za franka szwajcarskiego płacimy już 3,93 zł. Co jest powodem tych zmian? Głównie strach przed nieznanym. Inwestorzy, bojąc się co będzie dalej, wycofują swoje pieniądze. Widać to chociażby na giełdzie, gdzie w ciągu tygodnia WIG20 stracił około 5 proc..