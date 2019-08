Kursy walut. Złoty mocno w dół. Kapitał ucieka z Polski po decyzji Fed

Ten co prawda zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 0,25 pkt. proc., ale jednocześnie w tamtejszej radzie polityki pieniężnej (FOMC) powstał podział. Dwóch członków Rosengren i George zgłosiło sprzeciw odnośnie luzowania polityki monetarnej. Prezes Fed James Powell idąc w stronę ich rozumowania zasugerował, że to cięcie może być jednorazowe.

Według niego długotrwałe i mocne obniżki może wywołać tylko ostre hamowanie gospodarki, a nie to co się dzieje obecnie. W rezultacie, nie dość, że część rynku spodziewała się obniżki nie o 0,25 pkt. proc., ale o 0,5 pkt. proc., to jeszcze komunikat wskazuje, że to może być koniec cięć, albo przynajmniej, że nie będzie to długa seria.