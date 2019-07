waluty Jacek Frączyk 16 minut temu

Kursy walut. Frank najdroższy od dwóch lat

Frankowicze przez długi czas mieli względny spokój. Frank zszedł nawet do w miarę normalnych poziomów. Ale to co dobre nie trwa wiecznie. Kurs franka przebił we wtorek granicę 3,89 zł i nie sprawia wrażenia, żeby chciał się na tym zatrzymać.

Podziel się Dodaj komentarz