Ferro miało 12,35 mln zł zysku netto, 15,43 mln zł zysku EBIT w II kw. 2020 r.

"Przychody ze sprzedaży grupy zrealizowane za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku wyniosły 236 765,9 tys. zł i były większe o 10% w stosunku do okresu porównawczego kończącego się 30 czerwca 2019 r. Zysk z działalności operacyjnej za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku wyniósł 35 457,8 tys. zł, co oznacza wzrost o 17,6% w stosunku do okresu porównawczego kończącego się 30 czerwca 2019 r. Wartość EBITDA wyniosła 39 088,1 tys. zł. Zysk netto Grupy Ferro za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku osiągnął wartość 28 871,1 tys. zł, wzrost o 28,2% w stosunku do wyniku wypracowanego w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.