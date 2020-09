FFiL Śnieżka miała 33,62 mln zł zysku netto, 44,05 mln zł zysku EBIT w II kw.

"Wysoki popyt na wyroby dekoracyjne w Polsce, a także szybka i odważna reakcja naszego pionu handlowego w obliczu pandemii sprawiły, że na najważniejszym dla nas rodzimym rynku Śnieżka zwiększyła swoje udziały rynkowe i utrzymała pozycję lidera. Znaczącą rolę odegrała też rozpoznawalność naszych marek takich jak np. Magnat, Vidaron i Śnieżka, bo klienci wybierali te, do których mają największe zaufanie. W dalszym ciągu widoczny był też trend zakupu polskich produktów" - powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 44,05 mln zł wobec 25,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 263,33 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 200,97 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2020 r. spółka miała 47,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 33,51 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł w porównaniu z 329,48 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2020 r. spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej Śnieżka wypracowały łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 431,1 mln zł, czyli o 30,8% wyższe r/r. Szczególny wpływ na zwiększenie sprzedaży w tym okresie miały konsolidacja wyników węgierskiego Poli-Farbe, a także wyższa sprzedaż na rynku polskim, węgierskim oraz ukraińskim. Wzrost popytu na materiały remontowo-budowlane w Polsce - w tym farby oraz produkty do ochrony i dekoracji drewna, które stanowią dominującą część portfolio Śnieżki - jest pochodną skutków walki z pandemią COVID-19 i ich wpływu na decyzje zakupowe Polaków. Zmniejszona mobilność Polaków spowodowała, że wiele osób zdecydowało się na większe remonty albo drobne prace renowacyjne w swoich mieszkaniach, domach i ogrodach" - czytamy dalej.

W I półroczu 2020 roku największy, 64,7-proc. udział w całkowitych przychodach grupy stanowiła sprzedaż zrealizowana w Polsce, która wzrosła o 14,3% r/r, do 278,8 mln zł. Poza "efektem walki z pandemią", lepszy wynik na tym rynku to rezultat z utrzymującego się trendu wybierania przez klientów wyrobów premium (w tym farby marki Magnat i produkty do drewna marki Vidaron) oraz wyższego popytu na produkty ze średniej półki cenowej.

Na Węgrzech, których udział w strukturze sprzedaży zwiększył się z 6,9% do 19,7%, przychody wypracowane przez grupę wyniosły 85 mln zł i były o 273,2% zł wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. To m.in. rezultat konsolidacji wyników Poli-Farbe za pełen okres sprawozdawczy (w okresie porównywalnym zostały ujęte wyniki od 15 maja do 30 czerwca 2019 roku). Na Ukrainie, rynku numer trzy dla grupy, przychody wyniosły 38,3 mln zł, tj. były o 6,6% wyższe, z kolei na Białorusi, rynku numer cztery - 13 mln zł, tj. były o 6,4% niższe niż rok wcześniej, podano także.

"W efekcie w pierwszym półroczu br. grupa kapitałowa Śnieżka zanotowała wyższe zyski: zysk na działalności operacyjnej (EBIT) w wysokości 64,1 mln zł (+49,5% r/r), wynik EBITDA w wysokości 80,7 mln zł (+48,2% r/r) oraz zysk netto [ogółem] w wysokości 52,4 mln zł (+52,3% r/r). Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 47,8 mln zł (+42,7% r/r)" - czytamy dalej.

Śnieżka kontynuowała też cykl inwestycyjny, w pierwszym półroczu przeznaczając na ten cel 62,8 mln zł. Największą część tej kwoty stanowiły wydatki związane z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie k. Dębicy, które pozwoli skokowo zwiększyć efektywności procesów logistycznych. Pomimo pandemii, realizacja tej inwestycji przebiega terminowo i uruchomienie obiektu jest planowane na początku 2022 roku.

Z drugiej strony w minionych miesiącach zarząd Śnieżki podjął szereg działań w celu utrzymania optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności, m.in. zawierając umowę kredytu odnawialnego, umowę faktoringu, a także umowę pożyczki z Poli-Farbe Vegyipari Kft.

W drugim półroczu br. w grupie będą trwały intensywne prace nad zmianą modelu operacyjnego i wdrażaniem nowej koncepcji zarządzania grupą, zapowiedziano. Z tego względu od 1 września 2020 roku wyodrębniony został pion handlowy - prowadzący działalność operacyjną w zakresie sprzedaży i marketingu - jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w strukturze organizacyjnej FFiL Śnieżka SA.

"Nasza Grupa wchodzi w kolejny etap rozwoju. Przed nami budowa centrów kompetencji i wyodrębnienia w ich ramach, poszczególnych obszarów działalności biznesowej. Zmiany mają na celu optymalizację procesów zarządzania i korzystaniu z efektu skali, który zyskał na znaczeniu wraz z intensywnym w ostatnich latach rozwojem grupy, w tym poprzez akwizycje" - skomentował Mikrut.

Wydzielenie aktywności marketingowej i sprzedażowej Grupy do spółki Śnieżka Trade of Colours (jej obecna nazwa to TM Investment), w 100% kontrolowanej przez FFiL Śnieżka SA, jest planowane na 1 stycznia 2021 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2020 r. wyniósł 59,06 mln zł wobec 32,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka jest jednym z czołowych producentów farb i lakierów w Polsce. W 2003 r. zadebiutowała na warszawskiej giełdzie. Jej fabryki są zlokalizowane w Polsce, na Ukrainie, Białorusi i Węgrzech. W 2019 r. miała 717 mln zł skonsolidowanych przychodów.

