FFiL Śnieżka miała wstępnie 38,51 mln zł zysku netto w II kw. 2020 r.

"W ocenie Zarządu Spółki, na szacunkowe wyniki II kwartału 2020 r. i łącznie całego I półrocza 2020 r. bezpośredni wpływ miały skutki pandemii COVID-19, w tym szczególnie zachowania konsumenckie. Spółka nie jest w stanie obecnie ocenić, w jakim stopniu mają one charakter tymczasowy, a w jakim stały, choć niektóre z obecnych obserwacji mogą wskazywać na to, że duża część klientów finalnych grupy powróci do zachowań sprzed stanu pandemii i będzie traktować główną część wydatków na kluczowe produkty grupy - tj. farby i preparaty do ochrony i dekoracji drewna - przede wszystkim jako wydatki dokonywane nie częściej niż jednokrotnie w trakcie jednego sezonu remontowego (dla danej nieruchomości)" - podano także.