FFiL Śnieżka spodziewa się szybszej niż zakładana poprawy marży Poli-Farbe

"Tu możemy mówić o tym, co komunikowaliśmy. Przede wszystkim tu chodziło o marżę pierwszą, marżę brutto na sprzedaży. Tutaj Poli-Farbe odstawało. Mówiliśmy, że potrzebujemy ok. 2 lat, żeby tę marżę poprawić. Wszystko wskazuje na to, że to się wydarzy, a w bardzo dużym stopniu już się wydarzyło, w krótszej niż zakładana perspektywie czasowej. Należy pamiętać, że na pozostałe marże - EBIT, EBITDA, zysku netto duży wpływ mają przychody. W tym roku mamy rewelacyjne przychody, które bardzo pozytywnie wpłynęły na rentowności. To nam daje informację, że jest możliwe zwiększenie przychodów przy utrzymaniu pewnych zasobów" - wyjaśnił.