FFiL Śnieżka wdrożyła zmiany w modelu operacyjnym i zarządzaniu

"Przechodzimy na nowoczesny model działalności, często wykorzystywany przez grupy kapitałowe o zasięgu międzynarodowym. Zapewnia to nam nowe możliwości pod kątem współpracy ze spółkami zagranicznymi z naszej grupy - również w przypadku ewentualnych kolejnych akwizycji w przyszłości, których nie wykluczamy. Postawiliśmy przy tym na rozwój specjalizacji poszczególnych spółek zależnych, dzięki czemu zwiększy się ich efektywność i płynność kooperacji między nimi. To krok milowy w rozwoju grupy kapitałowej Śnieżka, który konsultowaliśmy i starannie przygotowywaliśmy z ekspertami w dziedzinie zarządzania" - powiedział prezes Piotr Mikrut, cytowany w komunikacie.

"Szybki rozwój grupy spowodował, że na znaczeniu zyskała potrzeba uporządkowania modelu operacyjnego i procesów zarządzania. Po pogłębionych analizach z udziałem renomowanych firm doradczych, zadecydowano o wydzieleniu pionu handlowego ze spółki-matki, czyli Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA, i wniesieniu go aportem do spółki zależnej: Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Jednocześnie spółka ta będzie nadal kontrolowana w 100% kapitałowo przez FFiL Śnieżka SA" - czytamy dalej.

Celem operacji jest podział kompetencji między FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. Od teraz to spółka Śnieżka Trade of Colours będzie prowadziła działalność w obszarach sprzedaży i marketingu, koordynując te procesy na poziomie wszystkich spółek grupy, wyjaśniono.

Śnieżka przypomina, że kilka lat później zrodził się plan tworzenia centrów kompetencji i wydzielania w ich ramach poszczególnych obszarów działalności. Był on realizowany stopniowo, a do jego wcielenia w życie wykorzystano powołaną w 2010 roku spółkę TM Investment, która przez wiele lat była odpowiedzialna za zarządzanie znakami towarowymi i badania rynku. To właśnie ona w trakcie ostatnich zmian organizacyjnych (i zmianie nazwy w 2020 roku na Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.) przejęła kompetencje marketingowe i sprzedażowe.