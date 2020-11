FFiL Śnieżka widzi szansa na wyższą r/r dywidendę w 2021 roku

"Są pewne czynniki, które mogą stanowić podstawę do takiego wnioskowania. Wszystko wskazuje, że rok 2020 będzie rekordowy, jeśli chodzi o zysk netto. Z drugiej strony, wydaje się, że w przeciwieństwie do tego, z czym mieliśmy do czynienia w połowie roku 2020, gdy rekomendowaliśmy poziom dywidendy, możemy w tej chwili jeszcze pewniej widzieć, jaki jest wpływ COVID-19 na płynność grupy kapitałowej i spółki. To są czynniki, które będziemy brali pod uwagę, rekomendując walnemu poziom dywidendy. Więc nie wiem, czy można oczekiwać, ale istnieje taka szansa" - powiedział Mikrut podczas konferencji prasowej, pytany czy w 2021 r. można oczekiwać wyższej dywidendy niż w 2020 r.