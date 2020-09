FFiL Śnieżka: Wydzielenie Pionu Handlowego neutralne dla wyników przez ok. rok

"Krok ten jest konsekwencją planów sprzed lat i tego, jak wyobrażamy sobie zarządzanie grupą. My chcemy, by kompetencje strategiczne były w tej spółce i one będą implementowane w spółkach zależnych. Spółki nie będą same rozwijały kompetencji strategicznych, będą je tylko implementować. Zależy nam, by oddzielić działalność produkcyjną od sprzedażowo-marketingowej co zapewni efektywność i rozliczalność tych działań" - wyjaśnił Mikrut podczas wideokonferencji.