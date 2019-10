Filip Puchalski dołączył do zarządu Anwimu - operatora sieci stacji paliw Moya

"W świetle planowanego rozwoju sieci stacji paliw Moya i wyzwań, które stoją przed nami, konieczna jest reorganizacja wewnętrznego funkcjonowania firmy tak, by usprawnić naszą pracę, a co za tym idzie - zapewnić realizację ambitnych celów. Zmiana, którą wprowadzamy od 1 października 2019 roku ma polepszyć efektywność codziennej pracy operacyjnej, wzajemnej komunikacji oraz wzmocnić kwestie odpowiedzialności i umocowania decyzyjnego w ramach działań podejmowanych w poszczególnych obszarach naszej firmy" - powiedział prezes Rafał Pietrasina, cytowany w komunikacie.

Anwim jest właścicielem marki Moya - najszybciej rozwijającej się w Polsce sieci stacji paliw, składającej się obecnie z ponad 220 obiektów na terenie całej Polski. Do końca bieżącego roku firma zakłada powiększenie sieci do około 250 stacji, a do 2023 r. do minimum 350 stacji paliw.