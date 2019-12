Finergis Investments i M. Górski ogłosili przymusowy wykup 7,49% akcji Ergisu

"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie wykupywane akcje, tj. 2 828 849 akcji zwykłych na okaziciela spółki , o wartości nominalnej 0,60 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki. Cena wykupu jednej wykupywanej akcji wynosi 3,88 zł. Wykupywane akcje objęte przymusowym wykupem nie różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Finergis osiągnął liczbę głosów z akcji spółki uprawniającą do przeprowadzenia przymusowego wykupu w wyniku uzyskania w dniu 22 listopada 2019 r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki oraz w związku z zawartym porozumieniem z Markiem Górskim. Podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy, pozostają wszyscy żądający sprzedaży, a więc Finergis oraz Marek Górski, podano także.

Obecnie Finergis posiada 32 462 652 akcji, uprawniających do wykonywania 32 462 652 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 85,90% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz 85,90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a Marek Górski - 2 498 440 akcji co stanowi 6,61% akcji w kapitale zakładowym spółki oraz 6,61% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.