Finiata zamknął rundę finansowania kwotą 7 mln euro

"Nasi inwestorzy w 100% wspierają naszą misję. Dzięki cyfryzacji i automatyzacji procesów pomagamy małym firmom łatwo zarządzać ich płynnością finansową . Teraz nie tylko jesteśmy finansowo przygotowani do dalszego wzrostu i ekspansji, ale także mamy wsparcie strategicznych partnerów z odpowiednio dużymi sieciami, które napędzają rozwój naszego modelu biznesowego" - powiedział dyrektor zarządzający w Finiacie Jan Enno Einfeld, cytowany w komunikacie.

"Nieustannie wspieramy małe przedsiębiorstwa, jednoosobowe działalności gospodarcze oraz freelancerów, którzy borykają się z trudnościami w zachowaniu płynności finansowej. Trzymamy się naszych dotychczasowych zasad - sprawdzamy wypłacalność naszych klientów prawie w stu procentach automatycznie i cyfrowo. Dzięki temu gwarantujemy szybkość rozpatrzenia wniosku, obecnie zajmuje to maksymalnie 24 godziny" - wskazał dyrektor.

Według Finiaty, szacuje się, że w całej Europie ponad 90% wszystkich firm należy do jej potencjalnej grupy docelowej. Działanie odnoszącej sukcesy technologii uczenia maszynowego już niedługo ma szansę dotrzeć do większości z nich. Zastosowanie algorytmu Copernicus jest obecnie rozszerzane: z jednej strony ekspansja ma charakter geograficzny, zaś z drugiej może trafić jako usługa scoringowa do banków i głównych graczy w branży kredytowej, podkreślono.