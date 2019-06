Firma z ZEA produkująca tytoń do fajki wodnej otworzyła fabrykę w Grodzisku Maz.

"Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomogła inwestorowi z Emiratów Arabskich wybrać optymalną ścieżkę inwestycyjną. Proces doradztwa strategicznego obejmował m.in. dopasowanie odpowiedniej lokalizacji do specyfiki projektu, czy pomoc w przejściu przez procedury administracyjne, zwłaszcza związane z prawem celnym w Polsce" - powiedział szef zespołu odpowiadającego za doradztwo lokalizacyjne Marcin Fabianowicz, cytowany w komunikacie.

"Spodziewamy się kolejnych inwestycji z ZEA oraz państw sąsiednich. Prowadzimy intensywne działania promujące Polskę poprzez Biuro Handlowe PAIH w ZEA. W przyszłym roku odbędzie się EXPO 2020 w Dubaju. To pierwsza wystawa światowa w tym regionie świata i świetna okazja do zwrócenia uwagi arabskich inwestorów na nasz kraj" - powiedział przedstawiciel PAIH.

W czerwcu ub.r. kierownik biura PAIH w Dubaju Moneer Faour poinformował ISBnews, że inwestor pochodzący ze ZEA, działający w sektorze tytoniowym wybrał w Polsce lokalizację na fabrykę, którą zamierza otworzyć w 2019 r. Zapowiedział, że w fabryce, która ma stać się przyczółkiem do ekspansji na kraje ościenne i do Szwecji, znajdzie zatrudnienie ok. 100 osób.