Fitch podtrzymał ratingi IDR Poznania na poziomie A-, perspektywa stabilna

"W przeciwieństwie do większości polskich miast, zdolność Poznania do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej oceniamy jako "średnią" biorąc pod uwagę fakt, że miasto posiada elastyczność w zakresie zwiększania dochodów z opłat za usługi komunalne, czynszów oraz innych opłat, a jednocześnie dochód do dyspozycji gospodarstw domowych w Poznaniu jest wyższy od przeciętnego w kraju. Ponadto w ciągu ostatnich dziesięciu lat Poznań realizował dochody ze sprzedaży majątku na poziomie średnio 55 mln zł rocznie i zdaniem Fitch powinien być w stanie realizować te dochody na zbliżonym poziomie również w okresie spowolnienia gospodarczego" - czytamy dalej.