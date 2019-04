Fitch potwierdził rating BBB i A+(pol) Torunia z perspektywą stabilną

"Samodzielny profil kredytowy Torunia (standalone credit profile; SCP) jest oceniany na poziomie 'bbb'. Odzwierciedla to połączenie średniej oceny dla profilu ryzyka kredytowego miasta oraz wskaźników zadłużenia na dobrym poziomie, co daje w rezultacie indywidualną ocenę zdolności do obsługi zadłużenia Torunia na poziomie 'a'. SCP Torunia nadany jest z uwzględnieniem upozycjonowania miasta na tle innych miast z grupy porównawczej. W procesie nadawania SCP dla Torunia Fitch nie zidentyfikował żadnego asymetrycznego ryzyka, ani nie uwzględniał nadzwyczajnego wsparcia ze strony budżetu centralnego" - czytamy w komunikacie.