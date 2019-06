"Zmiana perspektywy IDR Ostrowa Wielkopolskiego na pozytywną odzwierciedla lepsze prognozy kształtowania się wskaźników zadłużenia w naszym scenariuszu ratingowym na lata 2019-2023 w stosunku do naszych poprzednich prognoz, do czego przyczyniły się lepsze niż oczekiwaliśmy wykonane wyniki finansowe miasta w 2018 r. Bierzemy również pod uwagę oczekiwaną poprawę wskaźnika obsługi zadłużenia (Debt Service Coverage Ratio; DSCR), co - o ile prognozy Fitch w zakresie kształtowania się wskaźnika spłaty długu na poziomie około 8 razy zostaną utrzymane w średnim okresie - odpowiadać będzie wzrostowi oceny Zdolności Obsługi Zadłużenia (Debt Sustainability Score) do 'aa', tym samym prowadząc do podniesienia ratingu. Równocześnie na IDR Ostrowa nie wpływają żadne asymetryczne ryzyka, ani nie jest uwzględnione żadne nadzwyczajne wsparcie ze strony budżetu centralnego" - czytamy w komunikacie.