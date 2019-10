Fitch potwierdził ratingi Torunia na poziomie BBB, perspektywa stabilna

"Oceniamy zdolność Torunia do generowania dodatkowych dochodów w sytuacji pogorszenia koniunktury gospodarczej jako ograniczoną. Jednakże, w przeszłości główne pozycje dochodów miasta rosły również w okresie wolniejszego wzrostu PKB. Stawki podatków dochodowych są ustalane przez rząd, a transfery bieżące przekazywane są z budżetu państwa. Toruń ma ograniczoną elastyczność w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych, ale stanowiły one w 2018 r. nie więcej niż 15% dochodów operacyjnych" - czytamy dalej.

"Zgodnie ze scenariuszem ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik spłaty zadłużenia (zadłużenie netto ogółem do nadwyżki operacyjnej) - główny wskaźnik dla oceny zdolności do obsługi zadłużenia - pozostanie na poziomie niższym niż 13 lat w latach 2019-2023, co uzasadnia ocenę ,,a" dla indywidualnej oceny zdolności do obsługi zadłużenia Torunia. W scenariuszu ratingowym Fitch oczekuje, że wskaźnik pokrycia obsługi długu (debt service coverage ratio; DSCR; nadwyżka operacyjna/obsługa zadłużenia, w tym krótkoterminowe spłaty) utrzyma się poniżej 2x" - podano także.