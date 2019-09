FO Dębica miała 73,59 mln zł zysku netto, 74,58 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019

Zysk operacyjny wyniósł 74,58 mln zł wobec 67,21 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 066,71 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 968,99 mln zł rok wcześniej.

Za II kwartał 2019 r. odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 5,9% r/r, podano w raporcie.

"Sprzedaż do podmiotów z Grupy Goodyear za pierwsze półrocze 2019 r. wyniosła 960,6 mln zł, tj. o 98,1 mln zł więcej w stosunku do pierwszego półrocza 2018 r. Za 6 miesięcy 2019 r. sprzedaż ta stanowiła 90% sprzedaży ogółem, wobec 89% w analogicznym okresie 2018 r. Sprzedaż do podmiotów niepowiązanych wyniosła 106,1 mln zł i spadła o 0,3% r/r" - czytamy w raporcie półrocznym.

Zysk brutto ze sprzedaży do jednostek powiązanych za pierwsze półrocze 2019 wyniósł 82,6 mln zł i był wyższy o 22,6 mln zł w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego. Marża zysku brutto w relacji do przychodów od tych podmiotów wzrosła z 7% do 8,6% r/r, podano także.

"Koszty restrukturyzacji w pierwszym półroczu były wyższe o 5,4 mln zł w porównaniu do 6 miesięcy 2018 r. i wyniosły 6,8 mln zł. Wzrost ten jest związany z prowadzonymi działaniami w procesie produkcji, polegającymi na jak najlepszym dostosowaniu struktury organizacyjnej firmy do wymagań konkurencyjnego rynku oponiarskiego oraz optymalizacji wybranych stanowisk pracy dzięki wzrostowi wydajności i inwestycjom" - napisano także w raporcie.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.

