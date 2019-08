Forever Entertainment miał 3,52 mln zł zysku netto, 1,49 mln zł EBIT w II kw.

Forever Entertainment rozeznał wzrost wartości akcji w spółce MegaPixel Studio o 2,2 mln zł w wynikach za II kw. 2019 r., po podwyższeniu jej kapitału zakładowego przez osoby trzecie przy istotnie wyższej wycenie. Spółka uznała to wydarzenie za zdarzenie jednorazowe.

"Coraz lepsze wyniki finansowe spółki są rezultatem dobrej sprzedaży m.in. Hollow, Fear Effect Sedna, NoReload Heroes, Hard West, Timberman VS. Jednocześnie spółka wprowadza do sprzedaży kolejne tytuły gier zarówno własne, jak i gier innych developerów głównie na konsolę Nintendo Switch. W II kwartale wprowadziła do sprzedaży dwa istotne tytuły: Thief Simulator oraz Phantom Doctrine" - czytamy w komunikacie.