Forever Entertainment uruchomił e-sklep Forever Limited

"Na dzień publikacji niniejszego raportu dostępne są trzy zestawy (w różnych wersjach): 'Panzer Dragoon: Remake', ' Sparkle Ultimate Collection' i ' Thief Simulator'. Kolejne gry będą dodawane do oferty w interwale miesięcznym. FL jest doskonałym uzupełnieniem oferty wydawniczej spółki , co ułatwi pozyskiwanie kolejnych, dużych produkcji od niezależnych developerów" - czytamy w komunikacie.

W opinii zarządu, sukces stron o podobnym profilu pokazuje, że na rynku istnieje duże zapotrzebowanie na limitowane edycje gier w postaci fizycznej. Spółka posiada już prawa do silnych IP, takich jak: "Panzer Dragoon", "The House of The Dead", "Fear Effect Reinvented" i "Shadowgate", które powinny się cieszyć sporym zainteresowanie wśród graczy, podsumowano.