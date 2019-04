Forte miało 34,47 mln zł zysku netto, 72,5 mln zł zysku EBIT w 2018 r.

Zysk operacyjny wyniósł 72,5 mln zł wobec 98,69 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1107,3 mln zł w 2018 r. wobec 1096,23 mln zł rok wcześniej.

"Miniony 2018 rok, z punktu widzenia finansowego, był dla nas najtrudniejszym czasem w ciągu ostatnich 10 lat. Dotyczy to zarówno wyniku finansowego, jak i poziomu zadłużenia spółki. I o ile poziom zadłużenia nie był dla nikogo zaskoczeniem, gdyż wynikał z podjętej w roku 2016 decyzji o inwestycji we własną fabrykę płyty wiórowej, o tyle wyniki finansowe zakończone na poziomie 34 mln zł netto na koniec 2018 roku nie są satysfakcjonujące i nie były przychylnie odebrane przez rynek" - napisał prezes Maciej Formanowicz w liście do akcjonariuszy.

Wskazał, że rok 2018 był pierwszym w historii spółki, kiedy sprzedaż od drugiego kwartału, aż do początku czwartego kwartału, czyli w tzw. niskim sezonie, zanotowała spadek do poziomu nigdy dotychczas nie notowanego.

"Spadek ten nastąpił na wszystkich obsługiwanych przez nas rynkach. Nasi odbiorcy tłumaczyli to warunkami pogodowymi (gorące lato, które trwało praktycznie od kwietnia). W Polsce wprowadzony zakaz handlu w niedzielę miał dodatkowy wpływ na słabe wyniki sprzedaży. Strukturyzacja oferty produktowej, oznaczająca ograniczenie części produktów oferowanych klientom, przełożyła się także na wysokość obrotów w roku 2018. Na tę i tak trudną sytuację w handlu detalicznym, nałożyły się problemy naszego największego klienta - Grupy Steinhoff, której nasz ubezpieczyciel znacznie ograniczył ubezpieczenie należności. Ograniczenie to wpłynęło negatywnie na poziom obrotów ze spółkami z Grupy Steinhoff w okresie do końca trzeciego kwartału 2018 r." - dodał prezes.

Prezes przypomniał, że wejście w produkcję płyt wiórowych to nowy obszar działalności. "Pomimo starań i jak najlepszego przygotowania zarówno pod względem technicznym, technologicznym jak i know how, nie udało nam się uniknąć kilku potknięć, które miały negatywny wpływ poziom osiągniętych wyników szczególnie w trzecim kwartale" - przyznał Formanowicz.

Trzeci kluczowy czynnik jaki wymienia to koszty - zarówno surowców, jak i presja na wzrost wynagrodzeń.

"Patrząc z perspektywy zakończonego roku 2018, mogę powiedzieć, że najtrudniejsze chwile grupa kapitałowa ma już za sobą. Już w czwartym kwartale 2018 r. sprzedaż wróciła do poziomu z roku 2017 i zapowiada się, że cały wysoki sezon 2018/2019 będzie lepszy od poprzedniego. Nasza inwestycja w fabrykę płyty wiórowej wydaje się już stabilna" - stwierdził prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w 2018 r. wyniosła 2,53 mln zł wobec 54,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1 107 mln zł skonsolidowanych przychodów.

