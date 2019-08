Forte obniżyło wstępny EBIT do 8 mln zł i EBITDA do 22 mln zł za II kwartał

Spółka dotychczas, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, wykazywała przekazane na ten cel kwoty, jako rozliczenia międzyokresowe aktywowane w czasie do momentu zakończenia budowy pasa startowego i uzyskania wymaganych pozwoleń na użytkowanie (2,5 mln zł przekazane w IV kwartale 2018 i 2,5 mln zł w II kwartale 2019), podano także.

"Zarząd spółki informuje, że po uwzględnieniu kwoty dodatkowych 5 mln zł w kosztach II kwartału 2019 r. , grupa kapitałowa nie złamała kowenantów ustalonych z bankami. Mając na uwadze, że spółka zgodnie z umową o dofinansowanie budowy lotniska, jest zobowiązana przeznaczyć kolejne 5 mln zł na ten cel, zarząd podjął negocjacje z instytucjami finansującymi, aby ten wydatek został potraktowany jako "one off" i nie był uwzględniany do wyliczenia ustalonych wskaźników zadłużenia" - podano także.