Fortum wprowadza usługę prepaid we Wrocławiu i ofertę dla mieszkańców Warszawy

"Wydaje nam się, że do końca czerwca będziemy w stanie przygotować jakieś wstępne rozwiązanie dla klientów 'solarnie wykluczonych', w ramach którego oni mogliby stać się udziałowcami spółdzielni energetycznych. Ponieważ zmiany umożliwiają bezpośrednią sprzedaż z danej spółdzielni do konkretnego punktu poboru energii, to uczestnik spółdzielni mógłby zmniejszyć sobie rachunek albo spółdzielnia może zdecydować, że sprzedaje energię do jakiegoś przedsiębiorstwa" - wyjaśnił Kościński.