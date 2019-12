Fortuna: Branża bukmacherska może zapłacić ponad 900 mln zł podatków w 2020 r.

"Szacujemy, że w tym roku wpłacimy jako Fortuna do budżetu ponad 250 mln zł, podczas gdy w 2018 było to 207 mln zł i w 2017 kwota 130 mln zł. Szacujemy, że cała branża bukmacherska może wpłacić 750-780mln zł podatków w tym roku" - powiedział Komarczuk podczas spotkania z dziennikarzami.

"Jest to już na granicy i może doprowadzić do szerokiego promowania samoobsługi. My testujemy maszyny i mogą zaraz wejść do produkcji" - wskazał prezes Fortuny.