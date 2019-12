Forum Energii: Brakuje długofal. polityki w ciepłownictwie i efektywności energ.

Nie do końca przemyślana polityka prywatyzacji sektora ciepłownictwa pozostawiła swojemu losowi niedokapitalizowane małe systemy ciepłownicze. W efekcie obecnie około 80% przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce (odpowiedzialnych za produkcję 38% ciepła systemowego) zaliczanych jest do kategorii nieefektywnych.

"Wyliczyliśmy w poprzednim raporcie, że na wszystko (w tym wymianę instalacji, rozbudowę sieci itd.) potrzeba ok. 410 mld zł do 2050 r. Przy założeniu scenariusza 'business as usual' dodatkowe wydatki ok 200 mld zł" - dodał dyrektor Forum Energii ds. Strategii Ciepłownictwa Andrzej Rubczyński.