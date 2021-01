Forum Energii: Potencjał instalacji pomp ciepła w Polsce to 1,5 mln szt. do 2030

Potencjał instalacji pomp ciepła w Polsce do 2030 roku to 1,5 mln sztuk, które mogą zastąpić blisko 50% pieców i kotłów na paliwo stałe, tj. węgiel, wynika z analizy Forum Energii pt. "Elektryfikacja ciepłownictwa w Polsce. Droga do czystego ciepła". Montaż 1,5 mln pomp ciepła obniżyłby emisję CO2 z gospodarstw domowych o jedną piątą, czyli ok. 6,5 mln ton/rok.