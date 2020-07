FPB: Wskaźnik Dynamicznego Indeksu Konsumpcji wzrósł do 51,5 pkt w III kw. br.

"Wskaźnik DIK pokazuje, że konsumpcja w całym II kwartale 2020 r. była bardzo niska, co jest oczywiście skutkiem sytuacji epidemiologicznej. Ograniczenia, a nawet częściowe zamknięcie lokali handlowo-usługowych spowodowały, że konsumenci wstrzymali się z wydawaniem pieniędzy lub robili to jedynie wtedy, kiedy było to konieczne. Powrót konsumpcji do poziomu z początku roku jest natomiast wynikiem nie tylko odroczonej konsumpcji, ale również zmiany sposobu płatności na korzyść instrumentów bezgotówkowych, szczególnie płatności kartami, bowiem te dane zbiera Fundacja. Można przypuszczać, że w kolejnych miesiącach podane wskaźniki mogą ulec obniżeniu co może wynikać z ustania czynników specyficznych, stymulujących konsumpcję w okresie zagrożeń" - powiedział prezes FPB Mieczysław Groszek, cytowany w komunikacie.