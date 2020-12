FPP:Bon 500+ na posiłki pracowników bez ZUS, PIT to 100 tys. nowych miejsc pracy

"Zaletą dobrowolnych benefitów w postaci kart i bonów jest ich wysoki efekt mnożnikowy konsumpcji - z natury rzeczy cała ich wartość przekłada się, co czyni je skutecznym narzędziem stymulacji popytu wewnętrznego. Najwyższy wzrost procentowy siły nabywczej dotyczy osób z przedziału od 20% do 30% i przyczynia się do zredukowania nierówności dochodowych wśród pracowników etatowych najmniej zarabiających o 1,4% (spadek współczynnika 0,0% Giniego o 0,005)" - skomentował przewodniczący FPP, prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE) Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.

Obecnie pracodawca może zapewnić dobrowolnie pracownikowi benefit w postaci posiłków i artykułów spożywczych, wykorzystując do tego karty lub bony żywieniowe (z pominięciem przypadków, w których jest to jego obowiązek wynikający z przepisów) - jednak zwolnienie tych świadczeń ze składek może być jedynie do kwoty 190 zł miesięcznie. Limit ten nie był zmieniany od 2004 r. - w przeliczeniu na dzień roboczy zwolnienie wynosi zaledwie ok. 9 zł, podkreślono w materiale.