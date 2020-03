FPP: Brak precyzyjnych regulacji pracy zdalnej w stanie zagrożenia epidemiolog.

Obecnie podczas świadczenia usług przez pracownika przebywającego na tzw. "homeoffice" pojawiają się wątpliwości co do kwestii ochrony danych, powierzenia sprzętu i odpowiedzialności za niego, a także wypadków w miejscu pracy, wskazano w materiale.

"Gdyby praca zdalna była już unormowana w przepisach prawa pracy , łatwiej byłoby pracodawcom podejmować decyzje w sprawie zlecania zadań na odległość. W obecnej sytuacji staje się to koniecznością, która rodzi wiele wątpliwości i obaw. Obecne regulacje dotyczące telepracy nie zapewniają dostatecznej swobody stronom w ustalaniu indywidualnych spraw, lecz narzucają pewne rozwiązania, które są trudno wykonalne. Przykładem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w miejscu pracy, które jest ruchome. Korzyści pracy zdalnej w skali makroekonomicznej pozwalają zakładać, że docelowo nastąpi poprawa stanu zdrowia pracowników i ich rodzin w związku z ograniczeniem ryzyka zarażenia - czego przykładem jest obecny problem z koronawirusem - a tym samym zachorowalności wskutek przebywania w zbiorowości ludzi pracujących w zakładzie pracy. Nastąpi ogólna poprawa bezpieczeństwa wynikająca z redukcji osób przemieszczających się i natężenia ruchu ulicznego. W rezultacie zmniejszą się koszty społeczne wynikające z wypłaty różnych świadczeń. Lepsza kondycja zdrowotna przełoży się na wyższą produktywność" - powiedziała ekspert FPP i CALPE Grażyna Spytek-Bandurska, cytowana w komunikacie.

Według FPP i CALPE, praca zdalna pozwala zredukować liczbę zwolnień chorobowych. Pracownicy wykazują mniej nieobecności w firmie, bo skoro sami decydują o organizacji dnia pracy przebywając w domu - to potrafią tak planować swoje obowiązki, aby mogli jak najszybciej uporać się z załatwieniem bieżących spraw (wizyta lekarska, zakup lekarstw w aptece) i powrócić do wykonywania swoich zadań zawodowych, jeśli stan zdrowia i samopoczucie na to pozwalają.