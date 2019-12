FPP i PZPB będą współpracować m.in. w obszarze waloryzacji w zamówieniach publ.

"Polski Związek Pracodawców Budownictwa to organizacja działająca prężnie od wielu lat - to zaszczyt, że FPP jest jedyną federacją przedsiębiorców, do jakiej dołączył PZPB. Będziemy aktywnie współdziałać w zakresie polityki zatrudnienia oraz infrastrukturalnej i inwestycyjnej w Polsce. Już kilka miesięcy temu przedstawiliśmy obszerny raport oceniający skutki niewprowadzenia waloryzacji w kontraktach budowlanych. To sprawa kluczowa dla polskiej gospodarki w 2020 roku. Rozpoczęliśmy także aktywne działania w obszarze uproszczenia procedur zatrudniania cudzoziemców. Kwestia ta wymaga pilnych rozwiązań systemowych i jest ważna dla przedsiębiorców z wielu branż usługowych" - powiedział przewodniczący FPP Marek Kowalski, cytowany w komunikacie.