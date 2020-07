FPP: Ograniczenie szarej strefy w usługach pogrzeb. da budżetowi min. 220 mln zł

"Wystarczy rozszerzyć obowiązek dokumentowania wydatków związanych z pogrzebem na wszystkie osoby, łącznie z członkami rodzin. W sposób automatyczny wyeliminowałoby to nieuczciwe podmioty, ponieważ brak faktur zamykałby drogę do otrzymania zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS oraz pozostałe instytucje zabezpieczenia społecznego. Większe wpływy umożliwiłyby podniesienie kwoty zasiłku pogrzebowego z obecnych 4 000 zł do 4 500 zł. Zasiłek pogrzebowy był utrzymywany na tym samym nominalnym poziomie od marca 2011 r. - podczas gdy tylko od stycznia 2015 r. do maja 2020 r. podrożały one [wg danych Eurostatu] o 14,2%" - czytamy w komunikacie.