FPP: UOKiK potwierdził, że termin przedawnienia roszczeń PFRON to 5 lat

"Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, stanowiące pomoc publiczną przekazaną nienależnie przedsiębiorcom tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, podlegają zwrotowi na podstawie art. 49e ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji [...]. Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wskazują, że do spraw dotyczących niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, nieuregulowanych tą ustawą, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i odpowiednio przepisy Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa . Należności te przedawniają się więc z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin ich płatności (art. 70 Ordynacji podatkowej)" - jak podało FPP w swoim komunikacie.

"Jedną z dróg, którą pracodawcy, póki co, ratują się przed nadmiernym rygoryzmem przepisów, jest zarzut przedawnienia roszczeń o zwrot dofinansowań. Co do okresu przedawnienia, postał jednak spór między pracodawcami a PFRON. Fundusz powołuje się w tym zakresie głównie na art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady (UE) 2015/1589 z 13 lipca 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE, wskazując, że jest to okres 10 lat. Pracodawcy powołują się na stosowane odpowiednio przepisy art. 70 Ordynacji podatkowej" - wskazano w komunikacie.