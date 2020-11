forex 1 godzinę temu

FPP: W ramach obecnych obostrzeń, gospodarka traci ponad 420 mln zł dziennie

W warunkach obecnie obowiązujących obostrzeń, polska gospodarka traci codziennie ponad 420 mln zł. Jest to około 1/3 dobowych strat, jakie były ponoszone w okresie wiosennego lockdownu, wynika z wyliczeń Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). Zakładając utrzymanie obecnej sytuacji do końca roku, straty w 2020 r. zamknęłyby się w kwocie 150 mld zł, co przełożyłoby się na spadek PKB o 2,9% r/r, natomiast wprowadzenie lockdownu o takiej samej skali oddziaływania na gospodarkę, jak na wiosnę zwiększyłoby straty do 200 mld zł - co oznaczałoby spadek PKB o 5,1% r/r w 2020 r.