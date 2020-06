FPP: Wirtualne kasy fiskalne zwiększą wpływy podatkowe nawet o 1,5 mld zł/ rok

Podkreślają, że wirtualne kasy fiskalne to rozwiązanie nieobowiązkowe, które mogą wybrać podatnicy zobowiązani do rejestrowania przychodów - zwłaszcza w branży HoReCa. Wirtualne kasy fiskalne to autoryzowane oprogramowanie, które będzie tańsze niż tradycyjne urządzenia.

"Propozycja Ministerstwa Finansów to ważny krok dla dalszego uszczelniania systemu podatkowego i likwidacji szarej strefy. Przede wszystkim jednak pozwoli podatnikom na zastosowanie rozwiązania tańszego i wygodnego. Homologacja Głównego Urzędu Miar zapewni bezpieczeństwo i spójność systemu. Dzięki temu podatnik będzie miał do wyboru rozwiązania różnych producentów, co powinno obniżać ceny użytkowania i aktualizacji wirtualnych kas fiskalnych. Taka różnorodność wyboru już dawno powinna była zostać wprowadzona na polskim rynku - dotychczasowy oligopol istotnie wpływał na kształtowanie wysokich cen. To dobra zachęta dla firm działających w branży HoReCa do wyjścia z szarej strefy. Dlatego z gruntu nietrafione są argumenty podawane m.in. przez KIGEIT, mówiące o rzekomym zwiększeniu szarej strefy. Nie ma zasadnych argumentów na poparcie takiej tezy. Raczej wygląda to na lobbing pewnych sektorów zainteresowanych utrzymaniem oligopolu na rynku kas fiskalnych" - powiedział główny ekonomista FPP, wiceprezes CALPE

Łukasz Kozłowski, cytowany w komunikacie.