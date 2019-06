finanse 34 minuty temu

Franklin Templeton: Rynki wschodzące dostosują się do efektów wojny handlowej

Napięcia w handlu spowodowały, że w maju inwestorzy wycofywali się z rynków wschodzących, ale jest wiele powodów do optymistycznego nastawienia do tej klasy aktywów i perspektywicznych wyników, uważa zespół ds. rynków wschodzących Franklin Templeton. Według analityków, w dłuższym okresie rynki i firmy dostosują się do reperkusji wojny handlowej, a co za tym idzie - zyski również powinny się poprawić.