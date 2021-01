Free Now chce mieć w 26% elektryczną flotę w Polsce do 2025 roku

Free Now ogłosiło program "Move to Net-Zero", który zakłada osiągnięcie rocznego poziomu 50% przejazdów realizowanych autami elektrycznymi do 2025 roku i dążenie do 100-procentowej zeroemisyjności do 2030 roku, podała spółka. W Polsce odsetek pojazdów elektrycznych w flocie Free Now ma wzrosnąć do 26% w 2025 roku.