Frigo Logistics dostarczy mrożonki do większości sklepów Spar w kraju

"Produkty mrożone są ważnym elementem asortymentu każdego sklepu - w Spar dbamy o to, by spełniały one najwyższe standardy sieci. Dzięki rozszerzeniu współpracy z naszym partnerem możemy w większej ilości placówek zaoferować klientom szeroką ofertę mrożonek - między innymi wiele rodzajów owoców, warzyw, ryb i szeroki wachlarz innych produktów, które są bardzo ważnym elementem w gastronomii" - czytamy w komunikacie.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.