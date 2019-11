FSE chce pozyskać 1 mln zł w kampanii crowdfundingowej na e-auto dostawcze

Kampanię crowdfundingową o celu do 1 mln zł prowadzi nowo powstała spółka FSE Holding. Minimalna wartość inwestycji w FSE Holding w ramach zbiórki to 400 zł. Obok praw do dywidendy, którą spółka planuje wypłacać inwestorom po zakończeniu roku obrotowego 2022, FSE przygotowało także pakiety benefitów crowdfundingowych, od eko-gadżetów, przez wyjazdy samochodem osobowym FSE 01, po zaproszenia VIP na otwarcie fabryki i sesje biznesowe z założycielem spółki, podano także.

Pojazd FSE M będzie oferowany w czterech różnych rozmiarach, z przestrzenią ładunkową od 3,4 m3 do 4,6 m3 i ładownością do 600 kg. Niedługo gama elektrycznych samochodów dostawczych FSE zostanie poszerzona o modele FSE S i FSE L. Dzięki tej ofercie FSE będzie w stanie zaoferować ponad 10 wersji o ładowności od 200 kg do ponad 1 000 kg i pojemności załadunkowej od 1 m3 do 15 m3, podkreślono.