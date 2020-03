Fundacja Biedronki rozpocznie działalność w tym roku z 50 mln zł do dyspozycji

"25-lecie Bieronki jest dla nas dobrą okazją, by podziękować polskiemu społeczeństwu za zaufanie, jakim zostaliśmy obdarzeni i by wzmocnić nasze zobowiązania społeczne. Prowadząc biznes, który zaspokaja podstawowe ludzkie potrzeby i działa na dużą skalę, mamy możliwość przyczyniać się do znajdowania rozwiązań, które odpowiadają na wyzwania lokalnej społeczności i niosą realną pomoc potrzebującym. To dzięki Polsce Biedronka mogła się tak rozwinąć, a my czujemy związaną z tym odpowiedzialność. Właśnie z tego powodu uruchamiamy Fundację Biedronki, która skupi się na grupie osób, zmagających się z bardzo poważnymi wyzwaniami - na seniorach" - powiedział prezes Jeronimo Martins Pedro Soares dos Santos, cytowany w komunikacie.